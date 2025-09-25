Masum görüntünün ardındaki kirli gerçek: Buz

Gıda güvenliği üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, restoranlarda, kafelerde ve hatta evlerde kullanılan buzların ciddi birer enfeksiyon kaynağı olabileceğini ortaya koydu.

Örneğin, Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) yaptığı bir araştırmaya göre, incelenen işletmelerin önemli bir bölümünde kullanılan buz makineleri ve buz kaplarında yüksek oranda bakteri tespit edildi.

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden gıda bilimi uzmanı Dr. Martin Bucknall, "İnsanlar genellikle buzun donmuş olduğu için steril olduğunu zanneder. Ancak buz, suyun donmadan önceki hijyen koşullarına bağlıdır ve buzdolabının içindeki diğer gıdalardan da kolayca kontamine olabilir" dedi.

Dr. Bucknall, özellikle içecek hazırlayan personelin ellerindeki veya kullanılan kaşık, maşa gibi ekipmanlardaki bakterilerin buza kolayca bulaşabileceğine dikkat çekti.

YABANCI UZMANLARDAN ÇARPICI GÖRÜŞLER

Dünyaca ünlü gıda güvenliği uzmanı ve İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nde mikrobiyoloji profesörü olan Dr. Elizabeth Carter, "Buz, adeta bir sünger gibi çevresindeki bakterileri emebilir. Buz makinesinin içinde veya buzdolabındaki açık kapta duran buzlar, kapalı bir kaba konulmadığı sürece kontaminasyona açıktır" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Dr. Carter, bu durumun özellikle buz makinelerinin düzenli olarak temizlenmediği ticari işletmelerde yaygın bir sorun olduğunu belirtti.

Amerika'da Centers for Disease Control and Prevention'dan (CDC) halk sağlığı uzmanı Dr. James Peterson da benzer bir görüşü savundu:

"Gıda zehirlenmesi vakalarının önemli bir kısmı, buzun hijyenik olmayan koşullarda üretilmesi, saklanması veya servis edilmesiyle ilişkilidir. Özellikle tatil beldelerinde ve sokak satıcılarında bu risk daha da artar. Buzun kaynağının temiz olduğundan emin olun"

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ VE KORUNMA YOLLARI

Kirli buz tüketimi sonucu ortaya çıkabilecek gıda zehirlenmesi belirtileri arasında bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş yer aldı. Bu belirtiler, kontamine buz tüketildikten birkaç saat sonra başlayabilir.

PEKİ, BU SİNSİ TEHLİKEDEN NASIL KORUNABİLİRİZ?

-Evde buz yapıyorsanız, temiz ve kapalı buz kalıpları kullanın.

-Buz kalıplarını düzenli olarak yıkayın ve dezenfekte edin.

-Hazır buz alıyorsanız, ambalajlı ve güvenilir markaları tercih edin.

-Restoran ve kafelerde şüpheniz varsa buzsuz içecek sipariş edin.

-Buzları sakladığınız yeri temiz tutun ve diğer gıdalardan ayrı bir kapta saklayın.

Mevcut buz küplerinin üzerine taze su eklemekten kaçının; bu, eski ve yeni mikropların karışımına neden olabilir.

Uzmanlar, gıda güvenliğinin sadece yiyeceklerle sınırlı olmadığını, soğuk içeceklerin de bu denklemin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Soğuk ve masum görünen buz küpleri, farkında olmadan sağlığımızı tehdit edebilecek sessiz birer risk taşıyabilir.