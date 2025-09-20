Matematik kitabında Atatürk sansürü! Her yerden silmeye çalışıyorlar…

Türkiye gündemine dün büyük bir skandal konuşulmaya başlandı. Reddit uygulamasında paylaşılan görüntüde bir yayınevinin matematik test kitabında bir problem sorusunda yer alan TL banknotlarında Atatürk resmi kapatıldı. Bu sansüre ise sosyal medyadan büyük tepki geldi.

ATATÜRK’E MATEMATİK KİTABINDA SANSÜR

Gündeme ilişkin çeşitli konular ile yer alan ünlü sosyal medya platformu Reddit’te büyük bir skandal paylaşımı yapıldı. Türkiye’de çok tanınan bir yayınevinin matematik soru bankasında çıkan soru gündeme damga vurdu.

Matematik probleminin olduğu soruda TL banknotlarında Atatürk resmi kapatıldı. Bu gönderiye ise sosyal medya üzerinden büyük tepki geldi. Atatürk resmini kapatılması ‘sansür’ olarak yorumlandı.

“BU NASIL BİR HADSİZLİK!”

Bazı kullanıcılar ise ‘sansüre’ tepki olarak; “Hangi yayınevi acaba..”, “Kesin tarikata cemaate vakıfa bağlı yayınevidir milli tarikat eğitim bakanı konuyu araştırmaz”, “Ne kadar karalarsan o kadar net görünür”, “Bu nasıl bir hadsizlik!”, “Bu yayın evi hangi yayın evi ya.”, “Devlet nerede kim bunlar”, ‘boykot listesine hoş geldin’ ve “AKP Atatürk Düşmanlığı Biz bunları çok anlattık çok.” yorumlar geldi.

DİYANET VE VARANK'IN SANSÜRLERİ

Geçmiş dönemlerde de Atatürk sansürlenmişti. AKP'li Mustafa Varank, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yaptığı paylaşımda Atatürk’e yer vermemişti. Eski Diyanet Başkanı Ali Erbaş’ın da 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi ulusal bayramlarda yayımlanan hutbelerde Atatürk’ün adının anmaması büyük tepkilere neden olmuştu.