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'Bihter' filminde Ebru Özkan sürprizi. Matmazel geri döndü

Ünlü oyuncu Ebru Özkan, Matmazel rolü için teklif aldığı Bihter filmine geri döndü.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 16:26
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Matmazel geri döndü! 'Bihter' filminde Ebru Özkan sürprizi

'Bihter' filminde Ebru Özkan sürprizi. Matmazel geri döndü
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Oyuncu Ebru Özkan, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle zamanlaması uymadığı için filmin ekibinden ayrılmıştı. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ebru Özkan Aşk-ı Memnu’nun film versiyonu Bihter’den Matmazel rolü için teklif almıştı. Ancak ünlü oyuncunun başrolünü oynadığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle zamanlaması uymadığı için filmin ekibinden ayrılmıştı.

Bu durum role çok uygun olduğu için sosyal medyada tepki çekmişti. Yapım şirketi Taff Pictures hafta sonu Özkan’ın kapısını bir kez daha çaldı ve çekim takvimi Özkan’ın dizi çekimine göre yeniden ayarlandı. Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yöneteceği filmin bugün okuma provası yapıldı. Özkan’ın rol için Fransızca metin ezberleyeceği film Netflix’te yayınlanacak.
 

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