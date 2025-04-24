Mattia Ahmet Minguzzi anısına kaykay turnuvası yapıldı

Türkiye Kaykay Federasyonu ve Osmangazi Belediyesi işbirliğiyle Sukaypark tesislerinde "Mattia Ahmet Minguzzi 1. Etap Sokak Disiplini Yarışması" düzenlendi. Yarışmaya 12 şehirden 103 sporcu katıldı.

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, AA muhabirine, Ahmet'in adını yaşatma ve sembolleştirme adına Bursa'da iki gün süren organizasyonu icra ettiklerini söyledi.

"HER 23 NİSAN'DA YAPACAĞIZ"

Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin sembolleşeceğini ve sonraki yıllarda da etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Kaykaya gönül vermiş tüm kaykaycılar burada. İlk defa 12 ilden 103 sporcunun iştirak ettiği 13 bayan, 90'ı erkek sporcumuz Ahmet'i ismini sembolleştirme adına burada toplandılar. Biz bu yarışmaya bundan sonra Ahmet'in doğum günü olan her 23 Nisan'da yapacağız. Bu birincisi oldu, bundan sonra ikincisi, üçüncüsünü yapacağız. Ahmet içimizde yaşayacak. Kaykay gelişimine ciddi katkılarını sağlayacak. Türkiye'de yeni yapılanıyoruz. 76 ilimizde kaykay il temsilciğimizi kurduk. Geçtiğimiz haftada kaykay çalıştayı yaptık."