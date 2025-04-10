Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler yakalandı

Son dakika... Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı.

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