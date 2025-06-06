Mauritius’ta enflasyon üçüncü ayda da hız kesmedi

Mauritius Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan verilere göre, gıda ve alkolsüz içeceklerin fiyatları Nisan’daki yüzde 7,6 artışın ardından Mayıs’ta yüzde 9’a tırmandı. Restoran ve otellerdeki fiyat artışı ise yüzde 8,3’e yükseldi. Eğitim sektörü fiyatları yüzde 6,4 seviyesinde sabit kalırken, sağlık hizmetlerinde de yüzde 5,8 artış gerçekleşti. Ev eşyaları ve mobilya fiyatları ise hafif gerileme göstererek yüzde 5,3 olarak kayıtlara geçti.

Aylık bazda tüketici fiyatları Mayıs ayında yüzde 0,1 artış gösterdi. Önceki ayda bu oran yüzde 0,3 olarak ölçülmüştü. Ekonomistler, özellikle gıda fiyatlarındaki hızlı yükselişin enflasyondaki ivmeyi artırdığına dikkat çekiyor.

Mauritius Merkez Bankası’nın açıklamalarına göre, küresel emtia fiyatlarındaki artış ve tedarik zinciri sıkıntıları, ada ekonomisinde enflasyonun yükselmesinde temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ülke ekonomisi, turizm sektörü başta olmak üzere hizmet sektörüne dayalı bir yapıya sahip. Bu nedenle restoran ve otel fiyatlarındaki yükseliş, genel tüketici fiyatlarına doğrudan yansıyor. Eğitim ve sağlık alanındaki fiyat artışları ise yaşam maliyetindeki yükselmeyi destekliyor.

Mauritius’ta enflasyonun yılın geri kalanında da yüksek seyretmesi bekleniyor. Bu durum, Merkez Bankası’nın para politikası kararlarında sıkılaştırmaya gitme ihtimalini gündeme getiriyor. Uzmanlar, fiyat istikrarının sağlanması için önümüzdeki dönemde daha dikkatli bir ekonomik yönetim gerektiğini vurguluyor.