Mavi adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Mavi isminin anlamını araştırıyor. Peki, Mavi ne demek? Mavi isminin anlamı nedir?

MAVİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Mavi ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Denizin, gölün veya bulutsuz gökyüzünün rengi, yeşil ile mor arasındaki renk.

- Bu renkte olan.

MAVİ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Mavi ismi Kur'an-ı Kerim'de yer geçmemektedir ve Mavi ismini koymak caizdir.