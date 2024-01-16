Mavi sermaye artırımına gitti

Son zamanlarda yapılan halka arzlarla birçok yatırımcı tarafından talep gören Borsa İstanbul yeni yılın ilk günlerine de halka arz başvurularıyla başladı.

Halka arzlar sayesinde yatırımcıların borsaya akın etmesi sonucu borsada ralli yaşandıktan sonra geçtiğimiz günlerde kazançlarının bir kısmını verdikten sonra hafta başından itibaren toparlanan endeks bugün 15.30 itibariyle 8.043 seviyesinde işlem gördü.

Mavi’de 2024 yılının ilk günlerinde sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret tarafından yüzde 100 oranında bedelsiz kararı sonrası SPK'ya başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 198 milyon 628 bin TL’lik çıkarılmış sermayesinin 397 milyon 256 bin TL’ye çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu.

Mavi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketin, 500.000.000-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyon altıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)'na yükseltilmesine ilişkin olarak ihraç edilecek 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyon altıyüzyirmisekizbin Türk Lirası) itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.01.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.