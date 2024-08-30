Mavinin enerjisi giyimde

Kaynak: Haber Merkezi
Mavinin enerjisi giyimde

Ruhun yansıması olan renkler, giyim modasına yansıyor. Renklerin enerjisinin ruha yansıması kıyafetleri de renklendirdi.

Mavinin kusursuz notası, zarafeti ifade ediyor. Doğada sonsuzluğa doğru ya da yüksek şelalelerin köpüklerinde bulunan mavi, beyaz rengi anımsatan yumuşaklığı ile gardırobunuzda bulunması gereken renkler arasında olduğunu kanıtlıyor.

Sıcak ve soğuk tonlarda olan geniş bir renk skalasıyla rahatlıkla kombinlenebiliyor. Daha gösterişli, cesur ve göz alıcı olmak isterseniz fuşya veya kırmızı, sade olmayı isterseniz nötr renklerle buluşturarak şık bir görünüm elde edilebilir. Gök mavisinin hassaslığı, metaliklerle birleştirildiğinde de eşsiz bir nüans havası veriyor.

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