Max Verstappen'den George Russell'i tehdit etti

Formula 1 takımlarından Mercedes AMG'nin Britanyalı pilotu George Russell, Red Bull sürücüsü Max Verstappen'den tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Katar GP'de sıralama yarışında Max Verstappen pole pozisyonunu elde etmişti. Ancak yarış sırasında Verstappen ve George Russell kaza yaptı. Mercedes, rakibini FIA'ya şikayet etti. Verstappen ceza aldı ve pole pozisyonunu kaybetti.

Katar'da yaşanan olaydan sonra Russell ve Verstappen arasında savaş başladı. Russell, Hollandalı meslektaşı tarafından tehdit edildiğini duyurdu.

Russell, "Verstappen'in cumartesi akşamı söylediklerini ironik buldum. Önüne çıkarsam bana çarpacağını ve başımı önüme eğerek devam etmemi söyledi. Ona boyun eğmeyeceğim" dedi.

"Max yıllardır insanları korkutuyor, zorbalıyor. Onun sürüşünü sorgulayamazsın, bir şey yapamazsın. Ona karşı bir şey olduğunda karşılık veremiyor."