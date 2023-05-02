Mayıs ayında Artvin'de kar

Artvin’in yüksek köylerine Mayıs ayında kar yağdı, Avcılar köyü sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı.

Mayıs ayında Artvin'de kar

İHA

Artvin’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında düşmesiyle Mayıs ayının ilk günlerine kar yağdı. Yusufeli ilçesinin 2 bin 50 rakımlı Avcılar köyü başta olmak üzere, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı doğayı beyaza bürüdü.

Avcılar Köyü sakinlerinden Burcu Gül Tüysüz Mayıs ayında köylerine kar yağdığını belirterek koyunlarına yoğun kar yağışı nedeniyle ahırlarından çıkarmadıklarını söyledi.

Tüysüz, kar yağışı nedeniyle köy yolunun da kar nedeniyle ulaşıma kapandığını söyledi.

Öte yandan Avcılar köyü ve civarında bulunan 6 köyde kar yağışı devam ediyor.

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