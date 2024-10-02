Maymun çiçeğini önceden bilmişti! Yusuf Güney bu kez tarih vererek uyardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Maymun çiçeğini önceden bilmişti! Yusuf Güney bu kez tarih vererek uyardı

Maymun çiçeği virüsü için aylar önce uyarılarda bulunduğu ortaya çıkan Yusuf Güney tarih vererek “Hazırlıklı olun” dedi.

DSÖ’nün uyarılarda bulunduğu Maymun Çiçeği virüsünü aylar öncesinden tahmin eden Yusuf Güney, bu kez tarih verdi. Güney, "2025'e hazırlıklı olun. Bana geleceği Allah bilir sen kimsin diyorlar sürekli. Bilmek değil, öngörü bu. Bazen olacak olayları hissedebilirsiniz. Uzaylı arkadaşlarla tanışacağız, buna alıştırdılar bizi görünce şaşırmayacağız" ifadelerini kullandı.

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" KENDİ DÜNYAMDA YÜZDE 10'UNU ANLATIYORUM”

Güney, son dönemde sosyal medyada hakkında gezen "Astral seyehat ile nerelere gidiyorsun" esprilerine, "Kendi dünyamda yüzde 10'unu anlatıyorum. Yüzde 10 ile bunlar yaşınıyorsa hepsini anlatsam demek? Bir program var içinde piyonlar olarak yaşıyoruz. Ne zaman duracağız? Haydi şu an, İşi bırakıyorum diyip gidin ama bırakamazsın. Ben 3-4 senedir gittim. Delirdi diyorlar bana. Delireceksek böyle delirelim" ifadelerini kullandı.

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