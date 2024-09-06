Maymun çiçeğinin şifası bakın hangi ilimizden çıktı

Korona virüs salgınının ardından, dünya genelinde bir başka endişe kaynağı haline gelen maymun çiçeği virüsüne karşı bilimsel araştırmalar hızla artmaya başladı. Afrika'da yaygın olarak görülen bu virüse karşı tedavi yöntemleri geliştirme çabaları sürerken, Türkiye de bu küresel çabaya katıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜTAM), propolisin maymun çiçeği virüsüne karşı olası etkilerini inceleyen kapsamlı bir araştırma yürütüyor. Özellikle arıcılık sezonunun sonunda toplanan propolis, doğal tedavi yöntemlerinde yaygın bir kullanım alanına sahip.

Daha önce yapılan araştırmalarda, propolisin çeşitli antiviral özellikler gösterdiği ve kabarcıklı ağız iltihabı gibi hastalıklara karşı öldürücü etkiler sağladığı tespit edilmişti. Ayrıca, çiçek hastalığı virüsünün etkilerini hızlı bir şekilde azaltabilme potansiyeline sahip olduğu da gözlemlendi. Bu çalışmaların ışığında, CÜTAM, propolisin maymun çiçeği virüsüne karşı nasıl bir etki gösterebileceğini belirlemeyi amaçlıyor.

Sivas, arıcılık faaliyetleriyle öne çıkan bir bölge olarak, propolis üretiminde önemli bir yere sahip. Bölgeden elde edilen bu doğal ürün, tedavi amaçlı kullanımlarıyla dikkat çekiyor. Gıda Mühendisi Öğr. Gör. Esen Bilge Biçer, propolisin, arıların bitki reçinelerinden ve kendi enzimlerinden ürettikleri doğal bir madde olduğunu belirtiyor. Arılar, bu maddeyi kovanlarını dış tehditlerden korumak amacıyla üretirken, insanlar tarafından bağışıklık güçlendirici ve hastalıklara karşı koruyucu bir ürün olarak tüketiliyor.

CÜTAM Müdürü Doç. Dr. Ebru Yabaş, propolisin maymun çiçeği virüsüne karşı etkilerini araştırmaya başladıklarını belirterek, laboratuvar teknikleri ile propolisin antimikrobiyal özelliklerini artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Yabaş, propolisin doğal halinin suda çözünürlüğünün düşük olması nedeniyle, vücutta beklenen etkinin tam olarak elde edilemediğini, ancak laboratuvar ortamında bu sorunun aşılabileceğini belirtti. Propolisin suda tamamen çözünür hale getirilmesi sayesinde, antimikrobiyal aktivitesinin önemli ölçüde arttığı tespit edildi.

Son bilimsel çalışmalar, propolisin antiviral özelliklerinin kayda değer olduğunu gösteriyor. Doç. Dr. Ebru Yabaş, literatürde yer alan bu bulguların ardından propolisin maymun çiçeği virüsüne karşı ne kadar etkili olduğunu anlamak için daha kapsamlı araştırmalar yapılacağını açıkladı. Bu çalışma, propolisin potansiyel bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceği konusunda umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.