Mazbatayı alamadan hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Mazbatayı alamadan hayatını kaybetti
Konya, Hüyük ilçesinde bir muhtar ikinci defa muhtarlık seçimlerini kazanmasının ardından mazbatasını alamadan hayatını kaybetti.

Konya Ulupınar mahallesinde 31 Mart tarihinde yapılan seçimlerde ikinci defa muhtarlığa seçilen 49 yaşındaki Ayhan Küçükyılmaz iş yerinde kalp krizi geçirdi.

İş yerinde kendisini yerde gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Küçükyılmaz Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahalelerine rağmen Ayhan Küçükyılmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2019 yılında mahallesinde muhtar seçilen Küçükyılmaz, 31 Mart’ta yapılan seçimlerde de yeniden aday olmuş ve ikinci kez seçilmişti.

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