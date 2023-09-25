Mazhar Alanson sahnede Özkan Uğur'u andı. "Özkan’sız ağlarım"

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson, Üsküdar Meydanı'nda sevenleriyle buluştu. Alanson, seyircilerin Özkan Uğur ile bilinen "Sude" şarkısını istemesi üzerine duygu dolu anlar yaşadı.

Mazhar Alanson sahnede Özkan Uğur'u andı. "Özkan’sız ağlarım"

İstanbul Üsküdar Belediyesi'nin kültür sanat sezonu açılışı, usta sanatçı Mazhar Alanson'un sahne aldığı konserle gerçekleşti. Üsküdar Meydanı'nda saat 20.30 da başlayan konsere, sanatçının hayranları yoğun ilgi gösterdi.

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Usta sanatçı, MFÖ şarkılarının yanı sıra solo albümlerinden de şarkılar seslendirdi.

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Seyircilerin Özkan Uğur ile bilinen "Sude" şarkısını istemesi üzerine duygulanan Alanson, “Sonra, belki hatırınız için çalarız bu ekiple, Özkan'sız olmaz ama anmak için yaparız" diyerek konserine devam etti.

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"ÖZKAN'SIZ AĞLARIM"

Seyircilerin ısrarı üzerine duygulanan Usta sanatçı, “Şimdi Sude'yi söylersem Özkan'sız ağlarım. Onu sonra yaparız" diyerek "Sude" isimli parçayı konser sonunda seyircilerin de eşlik etmesiyle seslendirdi. Konseri izleyen binlerce kişi, unutulmaz bir gece geçirdi.

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