Mazhar Alanson'dan yeni 'Özkan Uğur' açıklaması

Editör: Özlem KIRAL

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, temmuz ayında hayatını kaybeden grup üyesi Özkan Uğur için "En büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmasıdır. Şimdi MFÖ olarak bize ne yapacağımızı soruyorlar. Ancak Özkan’ın yerine kimse alınamaz” dedi.

Alanson, "Özkan'ın yerine başka bir şey koyulamaz ki. Özkan hem söz yazarı ve şarkıcı, hem sanatçı hem de dublajı yapardı. Bu sebeple onun yerini tutacak kimse olamaz" diye konuştu.

Muhit dergisine konuşan Alanson, Özkan Uğur hakkında şunları söyledi:

"Özkan'la neredeyse elli beş yıllık arkadaşlığımız vardı. Fuat daha iyi bilir o detayları. Konservatuvardaydım, çıkıp geldim. Caddebostan'da prova yapıyorlar. Bizim Fransa'da yaşayan bir arkadaşımız var: Sadık Kuyaş. Ticaret işinde birinci olmuşlar. Ondan sonra o coğrafyada da bizim rahmetli Özkan'ı bulmuş. Ben geldim prova yerine ama benim bas çalan arkadaşım var. Özkan için yetenekli dediler ve ısrar ettiler. Hatta Şan Sineması'nda o zaman iki bas beraber çaldılar, Türkiye'de ilk defa, tuhaf bir şey oldu. Sonra diğer bas çalan arkadaşımız Özkan'daki kabiliyeti görüp gitti. Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır. Çünkü genelde çoğu birbirlerini buluyor ancak sonradan dağılıyorlar, biliyorsunuz. Demek ki biz üçümüz de doğru adammışız birbirimiz için."

"ANILARIMIZ KİTAP OLUR"

"Bizim anılarımız kitap olur. Yılların birikimi var çünkü. Hangi birini anlatayım? Biz manevi kardeştik. Allah yerini cennet etsin, Allah ona rahmet etsin. Gönüllerimizde onun yeri her zaman çok geniş."

"ANMA KONSERİ YAPACAĞIZ"

"Şimdi bize ne yapacağımızı soruyorlar. Ancak Özkan'ın yerini kimse alınamaz, Özkan'ın yerine başka bir şey koyulamaz ki. Özkan hem söz yazarı ve şarkıcı, hem sanatçı hem de dublajı yapardı. Bu sebeple onun yerini tutacak kimse olamaz. İnşallah onun için bir anma konseri düşünüyoruz ancak şu an yastayız."