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Mbappe'nin aklı o devde. Sözleşmesindeki özel madde kullanılacak

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin gelecek tartışmaları sürüyor. Mbappe, sezon sonu takımdan ayrılabilir.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 21:36
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Mbappe PSG'den ayrılıyor mu

Mbappe'nin aklı o devde. Sözleşmesindeki özel madde kullanılacak
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Mbappe'yi çevreleyen transfer dedikoduları, Fransız yıldızın yakın çevresine 2024'te Real Madrid'de oynamayı hedeflediğini söylemesiyle yeniden başladı. Genç yıldız Mbappe, hayallerini gerçekleştirmek için Real Madrid'e transfer olmak istiyor.

REAL MADRİD TEMKİNLİ
Mbappe'nin Real Madrid'in ikonik beyaz formasını giyme konusundaki açık arzusuna rağmen, İspanyol ekibi olası bir hamleyi şimdilik tartışmıyor. Madrid, onunla sözleşme imzalamak için önceki girişimlerinin felaketle sonuçlanmasının ardından, PSG tarihinin en çok gol atan oyuncusunu transfer etmek konusunda temkinli davranacak.
Öte yandan çıkan haberlere göre, ancak serbest bir oyuncu olduğunda onun için transfer süreçlerine başlayacaklar.

ÖZEL MADDE DEVREYE GİREBİLİR
2025'e kadar PSG ile sözleşme imzalamasına rağmen, Mbappe'nin kontratında kulübün Avrupa'daki başarısızlığı durumunda, önümüzdeki yaz döneminde belirli bir ücret karşılığında takımdan ayrılmasını sağlayacak özel bir madde bulunuyor. AS gazetesi, oyuncuya yakın kaynakların kararını verdiğini açıkladı ve Mbappe'nin, sezon sonunda PSG ile bir görüşme planladığını bildirdi.

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