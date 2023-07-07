Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş
Adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Mbaye Diagne'nin yeni adresi belli oldu. Akşam'ın haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wasl, Senegalli golcüye teklifte bulundu.
Diagne, gelen teklife sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde transferin netlik kazanması bekleniyor.
Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla toplam 35 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 30'unda ilk 11'de yer aldı.
Toplam 2670 dakika sahada kalan 31 yaşındaki Senegalli golcü, 25 gol ve 6 asistle skora etki etti.