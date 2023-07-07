Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Geçen sezon Süper Lig ekiplerindenKaragümrük'te forma giyen ve performansıyla lige damga vuran Mbaye Diagne flaş bir anlaşmaya imza attı.

Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Mbaye Diagne'nin yeni adresi belli oldu. Akşam'ın haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wasl, Senegalli golcüye teklifte bulundu.

Diagne, gelen teklife sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde transferin netlik kazanması bekleniyor.

Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla toplam 35 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 30'unda ilk 11'de yer aldı.

Toplam 2670 dakika sahada kalan 31 yaşındaki Senegalli golcü, 25 gol ve 6 asistle skora etki etti.

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