NBA All-Star’ın yıldızı Fenerbahçe’nin kapısından dönmüş

NBA All-Star Haftasonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen smaç yarışmasında bu sezon Houston Rockets‘tan Kenyon Martin Jr., Philadelphia 76ers‘tan Mac McClung, New Orleans Pelicans‘tan Trey Murphy III ve New York Knicks‘ten Jericho Sims birbirlerine rakip oldu.Remaining Time-0:00Fullscreen

MuteMac McClung, bir smacı hariç her smacında jüriden tam puanı, 50’yi alarak ve finalde Trey Murphy’i devirerek yarışmanın kazananı oldu.

İki kişinin birden üstünden smacı basarak şampiyon olan McClung, zamanında iki kez smaç yarışması şampiyonu olan juri Dominique Wilkins’ten özel bir tebrik aldı.

Yarışma sonrası konuşan McClung zamanında Fenerbahçe Beko'ya gitme ihtimali oluştuğunu açıkladı.

‘’GEÇEN YAZ FENERBAHÇE’DEN TEKLİF ALDIM’’

Fenerbahçe'den teklif aldığını söyleyen McClung, "Geçen yaz Fenerbahçe'den bir teklif aldım. Fenerbahçe'ye gitmek, kariyerimi NBA'e taşımak için bir yol olabilirdi. Bunu düşündüm ancak eski takım arkadaşım Zac Ervin beni Amerika'da (G-League'de) kalmaya ikna etti" dedi.