McLaren Racing ve OKX özel tasarım 'Efsane Yeniden Doğuyor' kaplamasını tanıttı

“Efsane Yeniden Doğuyor” McLaren ve OKX tarafından ortaklaşa tasarlanan özel tasarım 1981 ila 1996 arası yılları kapsayan McLaren’in ikonlaşmış MP4 dönemini anmayı ve onurlandırmayı amaçlıyor. MP4 serisi, bugüne kadar yapılmış en iyi F1 araçlarından biri olarak kabul ediliyor ve her iki markanın da değer verdiği bir özellik olan gerçek yenilikçilik ruhunu simgeliyor. Bu yeni tasarımda, takımın mirasını onurlandırmanın bir yolu olarak MP4 dönemi ile McLaren’in ikonik papaya turuncusu bir araya getirildi.

“Efsane Yeniden Doğuyor” Singapur’da OKX Pazarlama Müdürü Haider Rafique, McLaren Racing CEO’su Zak Brown ve McLaren F1 Takımı pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri’nin katıldığı özel bir pist etkinliğinde tanıtıldı.

Ayrıca kokpitte ikonlaşmış MP4 aracını sürerek bu tarihî döneme katkı sağlamış olan ve aralarında Ayrton Senna, Alain Prost ve Niki Lauda’nın da yer aldığı 13 efsanevi sürücünün isimleri de yer alıyor ve böylece McLaren efsaneleri de onurlandırılıyor.

Yenilikleri desteklemeye ve taraftar deneyimini iyileştirmeye odaklanan McLaren ve OKX iş birliğinin sonucu olarak ortaya çıkan yeni “Efsane Yeniden Doğuyor” tasarımı, McLaren’in mirasını bir dayanak noktası olarak öne çıkararak, McLaren’i de aşıp tüm motor sporları topluluğuna yayılan benzersiz bir nostalji duygusu uyandırıyor.

“Efsane Yeniden Doğuyor” kaplamasının, bu yılki Monaco Grand Prix’sinde Senna’yı anmak ve onurlandırmak için sergilenmiş olan, “OKX Gururla Sunar: McLaren SENNA” adlı kaplamanın ardından sunulması da oldukça dikkat çekici.

McLaren Racing Pazarlama Direktörü Louise McEwen şunları söyledi: “Singapur’da, OKX ile birlikte üçüncü özel tasarım kaplamamızı hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 'Efsane Yeniden Doğuyor' ile eski ve yeni taraftarları bir araya getirerek ikonlaşmış tarihimizi kutlamak ve onurlandırmak muhteşem bir deneyim. Bu yılki Senna etkinliğinin ardından tasarladığımız bu yeni kaplama ile her iki markanın dünya çapındaki takipçileri için benzersiz hikâyeler sunan etkinlikler sunmaya devam ederek OKX ile ortaklığımızı bir adım daha ileri taşımaktan memnuniyet duyuyoruz.”

OKX Pazarlama Direktörü Haider Rafique ise konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: "McLaren ile ortak bir yaklaşımla, azmin ve yeniliğin gücüne inanıyoruz. Bu yıl, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların zincir üstü dünyaya adım atmalarını kolaylaştıracak pek çok yenilik gerçekleştirdik, bunlardan biri de Web3 Cüzdanımızı tamamen yenilememiz oldu. F1 gibi kripto dünyasında da korkusuz bir şekilde yenilik yapan ve 'mücadeleci' bir zihniyeti benimsemiş vizyoner bir ekibin sektörde çığır açabileceğine inanıyoruz. Kurulu düzene yeni bir alternatif getirmenin zamanı geldi ve 'Efsane Yeniden Doğuyor' tasarımı yeni bir geleceğe doğru yeni bir rota çizerken, geçmişten de ilham almamız için hepimizi cesaretlendiriyor.