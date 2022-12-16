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MEB'den öğretmenlere sınav sonucu açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilen uzman ve başöğretmenlik sınavı için 'kesin sınav sonuçlarının' açıklandığı bildirildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 18:42
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MEB duyurdu Uzman ve başöğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı

MEB'den öğretmenlere sınav sonucu açıklaması
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MEB tarafından düzenlenen uzman ve başöğretmenlik kesin sınav sonuçları belli oldu.  Milli Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da gerçekleştirilen uzman ve başöğretmenlik sınavı için kesin sınav sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da gerçekleştirilen uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreçleri de tamamlandı. Sınav sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesinden sonra kesin sınav sonuçları açıklandı.

Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığının internet adresinden ulaşılabiliyor. (AA)

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