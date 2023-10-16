MEB karnelerde değişikliğe gitti. Artık bu ifadeler yer almayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, yakın zamanda birçok değişikliğe imza attı. Bu kez de velileri ve öğrencileri şaşırtacak bir değişiklik yapıldı. Karnelerde kullanılan eski ifadeler rafa kaldırıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
MEB karnelerde değişikliğe gitti. Artık bu ifadeler yer almayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi ve ilkokul düzeyinde eğitimde önemli değişikliklere imza attı.

Yayınlanan yeni Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile birlikte 44 farklı maddenin üzerinde değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler arasında önemli bir yer tutan değişikliklerden biri de öğrenci değerlendirmeleri.

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AMAÇ DAHA AYRINTILI DEĞERLENDİRİLME SAĞLAMAK

Eski sistemde, öğrencilerin karne değerlendirmeleri "pekiyi", "iyi", "orta", "geçer", ve "başarısız" şeklindeydi. Yeni yönetmelikle birlikte bu değerlendirmeler yeniden tanımlandı. Artık öğrencilerin başarıları "çok iyi", "iyi", "yeterli", ve "geliştirilmeli" olarak ifade edilecek. Bu değişiklik, öğrencilerin eğitim performanslarının daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğrencilerin eğitim performansını daha ayrıntılı değerlendirilmesini sağlamak için yapılan bu değişiklik aynı zamanda öğrencilere stresiz bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyor.

TÜRKÇE EĞİTİMİNE VERİLEN ÖNEM ARTIYOR

Özellikle Türkçe eğitimine daha fazla önem verilecek, bu da öğrencilerin ana dillerini etkili ve doğru bir şekilde öğrenmelerini teşvik edecek. Aynı zamanda yabancı dil eğitimindeki sorunların da çözümü hedefleniyor.

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