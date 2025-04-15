MEB önünde eylem yapan öğretmenlere polis müdahalesi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi yapmak isteyen Mülakat mağduru öğretmenlere polis müdahale etti. Bir öğretmen müdahale nedeniyle fenalaştı.

Mülakat mağduru öğretmenler, taleplerini dile getirmek için bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde bir araya geldi.

Polis ekipleri, oturma eylemi yapmak isteyen öğretmenleri ablukaya aldı.

"ÖĞRETMENE DEĞİL MÜLAKATA BARİKAT"

Öğretmenler, "Ankara uyuma, öğretmene sahip çık", "Öğretmene değil mülakata barikat", "Öğretmene şiddete hayır" sloganları attı.

POLİSTEN MÜDAHALE

Polis bir süre sonra öğretmenlere müdahalede bulundu. Müdahale esnasında bir öğretmenin fenalaştığı öğrenildi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, “Sendika Başkanımızın da aralarında olduğu öğretmen kitlesine polis müdahalesi gerçekleşti. MEB önünde abluka sürüyor” açıklamasını yaptı.

"20 YIL BİZ BOŞUNA MI EMEK VERDİK"

Bir öğretmen şunları söyledi:

“Emek veren insanların, onurunu, gururunu bilemezsin. Alanı şiddet uygulamak için müsait hale getiriyorlar. Biz sizinle müzakere etmiştik. 17.00’den sonra ayrılacaktık. Ne değişti. Basın açıklaması yaptık. Bakanın riyakarlığını gösterdik. Daha sonra tavır değişti. Valiliğin talimatıyla bu alandan ayrılacaksınız dediler. Bakan kendi çağırdı bizi. Güvenlik güçleri kanunsuz emre uyamam demiyor. Ne yapacaksınız hedef mi göstereceksiniz bizi? Kurbanlık koyun olarak görüyorsanız, vurun boynumuzu gidelim. Biz bu onursuzlukla yaşayamıyoruz. 20 yıl biz boşuna mı emek verdik? Bunu kendimize yediremiyoruz”

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