MEB yeni kararı açıkladı: Artık tüm okullarda yasaklanacak

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, Yusuf Tekin öncülüğündeki yeni eğitim müfredatını onayladıktan sonra, okulların çevresindeki seyyar satıcıların faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar getirdi. Alınan yeni kararla birlikte, öğrencilerin okul dışındaki satıcılardan yiyecek veya içecek satın alması yasaklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yılında yayımlanan "Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi"ne uyulmadığına dair aldığı ihbarlar üzerine harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, genelgenin okul kantinlerinde uygulandığı ancak diğer sosyal etkinliklerde ihlaller olduğu belirtildi.

Bakanlık yetkilileri, bu durumun öğrencilerin sağlığını tehlikeye attığını vurgulayarak, kontrolsüz gıda satışına karşı gerekli tedbirlerin alınacağını duyurdu. Alınacak tedbirler arasında, okullarda ve eğitim kurumlarında düzenlenen kermesler ve diğer sosyal etkinliklerde satılacak gıdaların denetlenmesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına uygunluğunun kontrol edilmesi yer alıyor.

Ayrıca, öğrencilerin seyyar satıcılardan yiyecek almamalarının önemine de dikkat çekildi. Yetkililer, velilerin de bu konuda çocuklarını bilinçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.