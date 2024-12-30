MEB’den çok konuşulacak karar… İlkokulda karne dönemi resmen sona erdi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tekin, Yeni eğitim-öğretim yılında, ilkokullarda karne uygulaması yerine gelişim raporu uygulaması olacağını duyurdu. Suriyelilere eğitim desteği verileceğini de belirten Tekin, “Bize verilecek kadro belli olunca, KPSS ile son öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz. LGS kalkmıyor, içeriği için çalışıyoruz. Suriye’ye her türlü eğitim yardımını yapacağız.” dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ve “Öğretmenlik Mesleği Kanunu” gibi 2024 yılında projelerde bulunmuştu. Türkiye gazetesinin, MEB Bakanı Yusuf Tekin ile gerçekleştirdiği röportajda flaş açıklamalar ortaya çıktı. Bakan Tekin, yaptıkları ve 2025’te hayata geçirecekleri düzenlemeleri anlattı.

İLKOKULDA KARNE DÖNEMİ BİTTİ

Bakan Tekin’in açıklamalarında öne çıkanlardan biri ise karne kararı oldu. Tekin, “Şimdi önümüzdeki yılla ilgili ilkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçmiş olacağız.” diyerek yeni dönemi resmen duyurdu.

“SURİYELİLER DESTEK VERECEĞİZ”

Özel okul ücretleri konusunda yeni bir düzenlemenin geleceğini belirten Tekin, KPSS alımlarına ilişkin, “2024 KPSS’ye giren öğretmen arkadaşlarımız için kadro dağılımlarını yapıldıktan sonra alıma çıkacağız” dedi. Suriyeliler destek vereceklerini de belirten Tekin, “Öğretmen eğitimi, program geliştirme, ders kitabı yazma ve benzeri süreçlerde yardımcı olabileceğimizi söyledik.” şeklinde konuştu.