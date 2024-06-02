MEB'den öğrencilere yasak! 81 İlde geçerli olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların yaz tatiline girmesine kısa bir süre kala, mezuniyet törenlerinin düzenlenmesine yönelik yeni bir yönerge yayınladı. Yayınlanan bu yönerge ile, mezuniyet kutlamalarının ülkenin milli ve manevi değerlerine uygun bir şekilde, israf ve gösterişten uzak bir biçimde yapılması hedefleniyor.

Yönergeye göre, okul müdürlükleri, velilerden alınacak izinlerle birlikte, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun, pedagojik açıdan sağlıklı etkinlikler planlayacak. Bu etkinlikler sırasında, öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan ve olumsuz davranışlardan uzak tutulması için okul yönetimleri, öğretmenler ve veliler arasında sıkı bir iş birliği sağlanacak. Böylece, mezuniyet törenleri sadece bir kutlama olmanın ötesinde, öğrencilerin kişisel gelişimlerine de katkıda bulunacak bir etkinlik haline gelecek.

OKUL DIŞINDAKİ MEKANLARDA MEZUNİYET AKTİVİTELERİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYECEK

Öğrenci ve okul çalışanlarının birliğini ve bütünleşmesini teşvik eden, okul kültürünü zenginleştiren etkinliklerin düzenlenmesine yönelik yeni bir yaklaşım benimseniyor. Bu kapsamda, velilerin ve okulların üzerine ek yük getirecek faaliyetlerden kaçınılması gerektiği vurgulanıyor. Mezuniyet gibi özel etkinliklerin okul içi alanlarda yapılması, dış mekânlarda gerçekleştirilmesinin önüne geçilecek. Ayrıca, okul veya kurumlarca organize edilen tüm mezuniyet etkinliklerinin ilgili millî eğitim müdürlüklerinin onayı ile yürütülmesi zorunlu hale getiriliyor.