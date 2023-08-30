MEB’den özel okullara ders kitabı" incelemesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB tarafından resmi ve özel okullara dağıtımı yapılan ücretsiz ders kitaplarının, bazı özel okullarda öğrencilere dağıtımı yapılmadan veya derslerde hiç kullanılmadan hurda kağıt olarak elden çıkarıldığına dair haberlerin ardından inceleme başlatıldı.

“AKTİF OLARAK KULLANILMASI TALİMATI VERİLMİŞTİR”

Açıklamada, konuyla ilgili bazı tedbirler alındığı belirtilerek şöyle denildi:

“Bu fiili işlediği tespit edilen kurumlar hakkında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 7’nci maddesi hükümlerince işlem yapılacaktır.

Valiliklere yazılan talimat ile tüm özel okulların 5 Eylül 2023 mesai bitimine kadar ‘kitap seçim modülü’ üzerinde her sınıf seviyesinde ve ders bazlı olarak kitap taleplerini güncellemeleri istenmiştir.

Bu güncelleme ile özel okulların reel taleplerinin yenilenmesi sağlanacaktır. Özel okullar tarafından Bakanlığımızca dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının talep edilmesi durumunda, bu kitapların derslerde aktif olarak kullanılması gerektiği talimatı verilmiştir.

Bakanlığımızdan ücretsiz ders kitabı talebinde bulunan tüm okulların ders dönemi sonunda bu kitapları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim etmeleri yazılı olarak kurumlara bildirilmiştir.”