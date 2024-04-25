MEB’den yeni müfredat açıklaması

Kaynak: AA
MEB’den yeni müfredat açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın yarın açıklanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredata ilişkin yaptığı açıklamada, “Çalışmayı yarın öğleden sonra kamuoyuyla paylaşacağız. 'https://gorusoneri.meb.gov.tr/' adresinden görüş ve öneriler sunulabilir." açıklamasında bulundu.

Tekin, müfredat çalışmalarının başlangıç noktasının uzun yıllara dayandığını ve 2017 müfredat değişikliğinin bunun ilk adımı olduğunu kaydetti ve "Dolayısıyla 2013'ten itibaren başlayıp, bugün geldiğimiz noktada ulaştığımız metinlere bizi ulaştıran çok kapsamlı bir çalışma takvimi var." ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2024-04-25-131816.pngGeçtiğimiz yılın yaz aylarında, tüm birikimi veri olarak aldıklarını ve bunları sistematik hale getirecek çalışmalar yaptıklarını ifade eden Tekin, "Sadece bu süreçte nasıl bir müfredat değişikliği olmasına dair 20'nin üzerinde çalıştay düzenlendi. Sonrasında da her bir ders için oluşturulan ekipler yüzlerce toplantı yaparak ilan edeceğimiz müfredatın hazırlıklarını tamamladı.” sözlerini iletti.

Bu süreç içinde 1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar yapıldığını, 260 akademisyen 700'ün üzerinde de öğretmenin de söz konusu toplantılara sürekli olarak katıldığını ileten Tekin, “Bunların hepsini düşündüğümüzde 1000'in üzerinde arkadaşımız ortak çalıştı. Aynı şekilde Bakanlık merkez teşkilatındaki bütün birimler bu konuda bir seferberlik ilan etti." açıklamasını yaptı.

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