Mecidiyeköy'de restoran tarandı! 1'i çocuk 3 yaralı

Restorana yapılan silahlı saldırıya karşılık verildi. Savaş alanına dönen restoranda 3 kişi yaralandı.
RESTORANIN CAMLARI KIRILDI, MÜŞTERİLER BÜYÜK KORKU YAŞADI
Restoranın kırılan camları ise bir çocuğun yaralanmasına neden sebep oldu. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Ambulansla hastaneye götürülen yaralılardan Erkan A. ve Beyhan T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Azerbaycan uyruklu Hüseyin M'nin hafif yaralandığı öğrenildi.
Polisin, şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.