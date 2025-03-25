Mecidiyeköy'de restoran tarandı! 1'i çocuk 3 yaralı

Restorana yapılan silahlı saldırıya karşılık verildi. Savaş alanına dönen restoranda 3 kişi yaralandı.

RESTORANIN CAMLARI KIRILDI, MÜŞTERİLER BÜYÜK KORKU YAŞADI

Restoranın kırılan camları ise bir çocuğun yaralanmasına neden sebep oldu. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ambulansla hastaneye götürülen yaralılardan Erkan A. ve Beyhan T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Azerbaycan uyruklu Hüseyin M'nin hafif yaralandığı öğrenildi.

Polisin, şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.