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Mecidiyeköy'de zincirleme trafik kazası: Çok sayıda araç birbirine girdi

İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy kesiminde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ekiplerin kaza yerindeki müdahalesi devam ediyor.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 02:23
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Mecidiyeköy'de zincirleme trafik kazası: Çok sayıda araç birbirine girdi

Mecidiyeköy'de zincirleme trafik kazası: Çok sayıda araç birbirine girdi
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Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde henüz bilinmeyen nedenle 12 araç zincirleme kaza yaptı.

İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Kazada yaralananlar itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılırken, D-100 karayolunun Anadolu yakası istikametinde trafik akışı durdu. Araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi.

Kazadan 1 saat önce yine aynı noktaya yakın bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. (DHA)

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