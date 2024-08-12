Meclis Can Atalay için toplanacak. Tarih belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meclis Can Atalay için toplanacak. Tarih belli oldu

TBMM Başkanlığı, TİP milletvekili Can Atalay için toplanıyor. Krtik kararda tarih belli oldu.

TBMM Başkanlığı, Cuma günü saat 15.00'te, TİP milletvekili Can Atalay ile ilgili bir toplantı düzenlemek üzere partileri bilgilendirdi. Meclis Başkanlığı'nın toplantı kararını partilere sözlü olarak ilettiği ifade edildi.

Toplantı, CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, TİP, DP ve EMEP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na yapılan başvuruyla gerçekleştirilecek.

Başvuruda “Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ilkesi gereğince Şerafettin Can Atalay’ın bir an önce tahliye edilip milletvekilliği andını içerek Parlamento’da yerini alması amacıyla söz konusu fiili durumun ortadan kaldırılması ve yargı krizinin ötesine taşınan ve bir devlet krizi şekline dönüşen; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anayasa’da yazılı niteliklerini ortadan kaldıran ve demokratik devlet yapısını bozan; politik sonuçların yanı sıra ekonomik sonuçlar da doğuracak nitelikte olan bu sürecin TBMM tarafından ele alınarak çözümlenmesi için olağanüstü toplantı çağrısı yapılmaktadır” denilmişti.

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