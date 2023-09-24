Meclis'in açılışında gündem emekli maaşları olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı için geri sayım başladı. Meclis bir hafta sonra açılacak.

Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Teklifin Ekim ayı içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

TORBA TEKLİF MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK

Birçok bakanlık talep ettiği düzenlemeler için çalışmalarını tamamladı. Bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif de Meclis gündemine gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralamaya yeni düzenleme getirecek. Üç aşamalı denetim sistemi ve ek güvenlik tedbirleri hayata geçirilecek.

SEZGİN TANRIKILU İÇİN FEZLEKE GÖNDERİLECEK

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekenin Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Tanrıkulu için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan düzenlenen fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştıktan sonra Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülecek.