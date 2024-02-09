Meclis’in iPad’inden maç seyredip 11 bin sterlinlik internet faturası gelince İskoçya Sağlık Bakanı istifa etti

Kaynak: Haber Merkezi
Meclis’in iPad’inden maç seyredip 11 bin sterlinlik internet faturası gelince İskoçya Sağlık Bakanı istifa etti
İskoçya Sağlık Bakanı Meclis’e ait iPad’e yüksek fatura gelince ve detaylar ortaya çıkınca görevini bıraktı.

İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bakan Matheson, Meclis’in iPad’inden 11 bin sterlinlik mobil internet faturasına ilişkin soruşturma sonucunun duyurulmasından üç saat önce istifa etti.

Geçen kasım ayında Matheson hakkında soruşturm başlatılmıştı. Matheson, oğullarının Fas'ta geçirdikleri Noel tatili sırasında futbol maçlarını izlemek için iPad'ini kullanmaları sebebiyle 10.935 sterlinlik bir veri dolaşım faturası çıkardıklarını eşinden öğrendiğini itiraf etmişti.

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'a istifa mektubunu gönderen bakan Matheson "Bu durumun hükümetin gündemini ilerletme konusunda dikkat dağıtıcı bir unsur haline gelmesini önlemek için şimdi istifa etmem kendimin ve hükümetin yararınadır." dedi.

Başbakan Yusuf ise bakanının istifasını kabul etti.

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The Guardian gazetesinin aktardığına göre ise Matheson başlangıçta iPad faturasının bu kadar yüksek gelmesinin nedeninin sim kartının güncelliğini yitirmesi ve sözleşmesinin olmaması olarak açıklamış, yine de bunun meşru bir parlamento harcaması olduğunda ısrar etmişti.

Parlamento yetkililieri Matheson'un iddialarını doğru kabul etmiş ve bunun 3.000 sterlinlik kısmının ofis harcamaları yoluyla, geri kalanının ise parlamento tarafından finanse edilmesi konusunda anlaşmıştı.

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