Meclis'te 3 RTÜK üyesi seçildi

TBMM Genel Kurulunda 3 RTÜK üyeliği için seçim yapıldı.

KAYNAK: AA
Meclis'te 3 RTÜK üyesi seçildi

TBMM Genel Kurulunda grup önerilerinin görüşülmesinin ardından RTÜK'te AK Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçime geçildi.

AK Parti kontenjanından aday gösterilen Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından aday gösterilen İlhan Taşçı ve Yeşil Sol Parti kontenjanından aday gösterilen Necdet İpekyüz RTÜK üyesi olarak seçildi.

Aynı zamanda RTÜK Başkanlığı yapan Ebubekir Şahin ile İlhan Taşçı ikinci kez RTÜK üyesi seçildi. RTÜK'te başkanlık seçiminin 18 Ekim 2023 tarihinde yapılacağı bildirildi.

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Meteoroloji ‘dikkatli ve tedbirli olun’ diyerek 3 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor Gündem
Meteoroloji ‘dikkatli ve tedbirli olun’ diyerek 3 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Fenerbahçe'nin bayrağı köprüye asıldı Spor
Fenerbahçe'nin bayrağı köprüye asıldı
İlyas Karadağ'dan altın madalya Spor
İlyas Karadağ'dan altın madalya
Meksika'yı Lidia Kasırgası vurdu: 1 ölü Dünya
Meksika'yı Lidia Kasırgası vurdu: 1 ölü
Ata tohumundan çıktı gören hormonlu diyor. Hobi amaçlı yaptı şimdi mesleği oldu Gündem
Ata tohumundan çıktı gören hormonlu diyor. Hobi amaçlı yaptı şimdi mesleği oldu
Köprülere Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe'nin bayrakları asıldı Spor
Köprülere Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe'nin bayrakları asıldı
Serenay Sarıkaya Milano'yu yaktı geçti. Paylaşımları hayranlarını büyüledi Magazin
Serenay Sarıkaya Milano'yu yaktı geçti. Paylaşımları hayranlarını büyüledi