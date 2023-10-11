Meclis'te 3 RTÜK üyesi seçildi

TBMM Genel Kurulunda grup önerilerinin görüşülmesinin ardından RTÜK'te AK Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçime geçildi.



AK Parti kontenjanından aday gösterilen Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından aday gösterilen İlhan Taşçı ve Yeşil Sol Parti kontenjanından aday gösterilen Necdet İpekyüz RTÜK üyesi olarak seçildi.



Aynı zamanda RTÜK Başkanlığı yapan Ebubekir Şahin ile İlhan Taşçı ikinci kez RTÜK üyesi seçildi. RTÜK'te başkanlık seçiminin 18 Ekim 2023 tarihinde yapılacağı bildirildi.