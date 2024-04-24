Meclis’te başlayan tartışma bahçeye taştı: DSP lideri Önder Aksakal ile DEM Partili Sırrı Sakık birbirine girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel oturumunda DEM Partili belediyelerde yaşanan 'bayrak' ve 'İstiklal Marşı' tartışmalarına tepki gösteren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın tartışması Meclis bahçesine taştı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Sakık, Aksakal'a "Sen terbiyesizsin. Partini bütün her şeyini satmışsın bir milletvekilliğine" diye seslendi.

Aksakal ise Sakık'a, "Dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil" yanıtını verdi.

BAYRAM VE MARŞ TARTIŞMASI

Meclis’e AKP listelerinden giren DSP lideri Önder Aksakal, özel oturumda söz alarak DEM Parti’nin kazandığı bazı belediyelerde yaşanan İstiklal Marşı ve Türk bayrağı tartışmalarına tepki gösterdi.

Aksakal’ın, "Hedef topraklardan biri olan Türkiye içinde de bir karışıklığın altyapısını oluşturmak adına özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki bazı yerel kurumlarımızda milli değerlerimize yönelik kalkışma denemelerine de başlanmış olmaları bunun en açık kanıtıdır" sözlerine DEM Partili Sırrı Sakık'ın tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı.