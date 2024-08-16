Meclis'te konuşan Ahmet Şık'a ilk yumruğu Alpay Özalan vurdu. Ahmet Şık yere kapaklandı

TBMM’de Can Atalay için düzenlenen olağanüstü toplantıda skandal olaylar oldu.
Bekir Bozdağ’ın yönettiği oturumda söz alan Ahmet Şık konuşması sırasında AYM'nin tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararı görüşmek üzere olağanüstü toplandı.
TİP'li İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sonrası Meclis'te kavga çıktı. Oturuma üç kez ara verildi.
Ahmet Şık'ın yeniden konuşmak üzere kürsüde sözü aldığı sırada başını Alpay Özalan'ın çektiği bir grup AKP'li milletvekili Şık'a saldırdı.
Şık konuşurken arkasından gelen Alpay Özalan, önce Ahmet Şık’ı tuttu sonra vurdu, Ahmet Şık yere düşmesinin ardından Alpay Özalan kaçtı.
MECLİS’TE YERLER KAN GÖLÜ OLDU
Tartışmalar sonrası Meclis’te yerler kan gölüne döndü. O anlar anbean kaydedildi. Meclis merdivenlerinin kanlar içinde kaldığı görüldü.
AHMET ŞIK'IN SÖZLERİ MECLİSİ KARIŞTIRDI
Oturum sırasında TİP milletvekili Ahmet Şık, AKP sıralarına dönerek “Sizde utanma yok” ifadesini kullandı. Bu sözler üzerine AKP milletvekilleri kürsüye yöneldi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Ahmet Şık’a “Kes sesini” şeklinde bağırdı. Şık, bu tepkilere “Sensin şerefsiz!” şeklinde karşılık verdi. Bekir Bozdağ, yaşanan gerginlik nedeniyle oturuma ara verdi.
MECLİS’TE YERLER KAN GÖLÜ OLDU
Tartışmalar sonrası Meclis’te yerler kan gölüne döndü. O anlar anbean kaydedildi. Meclis merdivenlerinin kanlar içinde kaldığı görüldü.
ALPAY ÖZALAN AHMET ŞIK'A VURDU SONRA KAÇTI
15 dakika verilen aranın ardından yeniden başlayan oturumda Ahmet Şık kürsüdeyken AKP'li vekil Alpay Özalan Ahmet Şık'ın yanına gelerek yumruk attı. Şık'ın yere düşmesinin ardından Alpay Özalan olay yeRinden kaçtı.