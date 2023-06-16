Mecliste onaylandı: Ermenistan'da Kadınlar Gönüllü Askerlik Yapabilecek

Ermenistan'da kadınların "gönüllü askerlik" yapmasına dair kanun mecliste onaylandı

Mecliste onaylandı: Ermenistan'da Kadınlar Gönüllü Askerlik Yapabilecek

Ermenistan'da kadınların gönüllülük esasına dayalı askerlik yapmasına imkan sağlayan yasa Ulusal Mecliste onaylandı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Cumhuriyetinin "Askerlik Hizmeti ve Askerin Statüsü Hakkında" adlı kanununda, kadınların gönüllü askerlik yapmasına yönelik değişiklik yapılmasını öngören tasarı, oy çokluğuyla kabul edildi.

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın vatandaşlar için gönüllülük esasına dayalı askerlik sistemi getirildi. 18-27 yaş aralığında bulunan Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecek, bunların askerlik süresi 6 ay olacak. Askere alınan kadın askerler, kura çekmeden bir eğitim birliğine atanacak ve askerlik hizmetini o birlikte tamamlayacak. Bu amaçla sözleşmeli askerlik yapan kadınlarca yönetilecek özel bir kadın taburu oluşturma süreci devam etmektedir."

Askerlik hizmeti yapmak isteyen kadınlar, celp dönemi öncesinde belirlenen sürelerde dilekçe vermeleri halinde bir sonraki dönemde askere alınacak.

Yasa uyarınca 6 ay askerlik hizmetini tamamlayan kadınlara terhislerinde 1 milyon dram (62 bin Türk lirası) ücret ödenecek, sağlık gibi sebeplerle bu süreyi tamamlayamayanlara ise görev yaptığı süreyle orantılı ödeme yapılacak.

Yasa, Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın imzalamasını müteakiben yürürlüğe girecek.

Ermenistan'da 18-27 yaş arasındaki erkekler, 2 yıl askerlik yapmakla yükümlü. Ermenistan'da her yıl yaz ve kış dönemi olmak üzere 2 defa asker alımı yapılıyor.

(Kaynak: AA)

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