Meclis'te tansiyon yükseldi! Vekiller Genel Kurulu terk etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığının 2025 bütçesine ilişkin TBMM Genel Kurulu'na yürütme adına konuşmasını yaparken, konuşmasını alkışlayan AKP grubuna tepki gösteren CHP'li milletvekilleri, Bakan Bak'ı duyamadıkları gerekçesiyle AKP grubunu protesto etmek için alkış başlattı. Alkışlı protestonun sözlü tartışmaya dönmesinin ardından vekiller, karşı karşıya geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, diğer bakanlarda onları duyamayacakları şekilde bir alkış olmadığına dikkat çekerek; "Bir bakan çıkıyorsa, iktidar bloğu yoğun bir şekilde onu alkışlıyorsa, biz kendisini duyamıyorsak bu Meclis’e yakışmaz. Şu tablo Meclis’e yakışmıyor. Osman Bak’ı burada küçük düşürdünüz. Bir Meksika Dalgası eksikti" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın bakanlığının bütçesine ilişkin Genel Kurul'a hitabı sırasında AKP grubu ve CHP grubu arasında alkış tartışması yaşandı. Bakan Bak'ı alkışlayan AKP grubuna tepki gösteren CHP'li milletvekilleri de AKP grubunu alkışlarla protesto etti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank arasında çıkan sözlü tartışma vekillerin fiziki müdahalesine dönüştü. İki grup vekilleri arasında tansiyon yükseldi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, protestolar sürerken Bakan Bak'ın konuşmasını kesmemesini istedi. Protestolar sürerken İYİ Parti, Saadet Grubu ve DEM Parti milletvekilleri de AKP milletvekillerinin tavrını protesto için Genel Kurulu terk etti. AKP ve CHP gruplarının karşı karşıya gelmesinin ardından CHP'li milletvekilleri de Genel Kurul salonunu terk etti.

"OSMAN BAK’I BURADA KÜÇÜK DÜŞÜRDÜNÜZ"

Bakan Bak'ın konuşmasının sona ermesinden sonra Genel Kurul salonuna dönen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, diğer bakanlarda onları duyamayacakları şekilde bir alkış olmadığına dikkati çekerek, "İYİ Parti, Saadet Partisi, DEM grupları; sonra da CHP Meclis’i terk etti. Olimpiyatlarda sıfır madalya aldık, bunu mu alkışlıyoruz? Karadağ gibi bir takıma elenen, kupalara direkt katılamayan milli takımı mı alkışlıyoruz" diye tepki gösterdi.

"ŞU TABLO MECLİS’E YAKIŞMIYOR"

Bakan Bak'ın konuşmasını duyamadıklarını belirten Başarır, "Sayın Bakan burada tribün yapmışsınız, Türkiye’de tribünler boş. Sporda büyük bir başarısızlık var, tabii ki muhalefet buna tepki verecektir. Bir bakan çıkıyorsa, iktidar bloğu yoğun bir şekilde onu alkışlıyorsa, biz kendisini duyamıyorsak bu Meclis’e yakışmaz. Şu tablo Meclis’e yakışmıyor. Osman Bak’ı burada küçük düşürdünüz. Bir Meksika Dalgası eksikti" dedi.

"BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİ KENDİ GRUPLARINDA YAPSINLAR"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de AKP grubunun Bakan Bak'ın konuşması esnasında alkış tutmasına “Bu Meclis’te çok olumsuz tabloya tanıklık ettik ama bu akşam yaşadığımız Meclis’in saygınlığı açısından asla kabul edilebilir bir şey değildi. Burada gelen bakanlar, kendi bakanlık bütçelerini savunmak ve halkın vekillerine hesap vermek için geliyorlar. Eğer buraya şov yapmaya geliyorsa, AKP bakanlarının sunumunu bir maça çevirecekse hiç zahmet etmesinler, bütçe görüşmelerini kendi gruplarında yapsınlar. Üçüncü bakanı dinleyemedik çünkü alkış sesleriyle kendi bakanlarının seslerini bastırdılar. Bakanın arkadaşlarımızın sorularına yanıt verip vermediğini duyamadık. AKP grubunu Meclis’in saygınlığına yaraşır bir tutum almaya davet ediyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

"MECLİS’İN SAYGINLIĞINA GÖLGE DÜŞÜRDÜNÜZ"

Saadet-Gelecek Grubu Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin ise ilk defa Meclis'te böyle bir şey yaşandığını belirterek AK Parti grubunun tutumumun Meclis'e yakışmadığını söyledi. Şahin ayrıca; “Az önce ne yaşadığımızı anlamaya çalışıyoruz. Sükunet sağlanamadı, İYİ Parti grubuyla dışarı çıktık. Sayın Bakanın az önceki konuşma tarzı, akışlar, uğultular bu Meclis’in saygınlığına yakışmamıştır. Çok bağırmakla çok iş yapılmaz Sayın Bakan. Sanal kumar diye bir illet var, bir cümle sarf etmediniz ama şurada Meclis’in saygınlığına gölge düşürdünüz" diye konuştu.

Yürütme adına konuşan bakanları dikkatle dinlemeyi arzu ettiklerini belirten İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Bakan Bak'ın konuşması esnasında yaşananları AKP grubunun da üzüleceği bir manzara olarak niteledi. Çömez, "Alkışlamanızı anlıyorum ancak burayı bir kapalı spor salonuna çevirmek, tezahürat yapmak, topluca alkışlamak ne anlam ifade ediyor? Sayın Aşkın Bak’ın konuştuklarının duyulmasını mı istemediniz çünkü bir anlam ifade etmiyordu. Sayın Aşkın Bak’ın söylediklerinin hiçbirin anlamadım. Sayın Bakanın konuşmasını bizim duymamızı gerektirecek kadar önemli bulmadınız ve Meclis’i bir arenaya çevirdiniz" diye konuştu.