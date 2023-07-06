Meclis’te yeni grup kuruluyor. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi anlaştı

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkardı. İki parti Meclis’te grup kurma kararı aldı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söze başlayan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

14-28 Mayıs seçimlerinden sonra siyasi hayatımızın en önemli gelişmesine şahit oluyoruz. Seçim sonrası parti içinde çok kapsamlı istişarelerde bulunduk. Siyasi iktidar her türlü devlet imkanını kullanıp, montaj dahil, her türlü siyasi ahlaksızlığa başvurarak iktidarını sürdürme iznini milletten aldığı kanaatine sahip. Sürdüregeldikleri yanlışları, yolsuzlukları, adaletsizlikleri ibra etmiş gibi bir psikolojiyle hiçbir yorum yapmaksızın yoluna devam etme düşüncesi içinde. Muhalefet partileri de kendi içinde değerlendirmelerini yapıyor. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum.

Seçmen, aslında çok büyük bir oy farkı olmaksızın, güçlü alternatifler görmek arzusunda. 14 Mayıs sonrası karamsar tabloyu dağıtmak, dağınıklık görüntüsünü ortadan kaldırmak ve en önemlisi de iktidarın yanlışlıkları karşısında denetim gücünü artırmak için birçok konuda fedakarlık yaparak önemli bir adım attık. Bu da Saadet-Gelecek ittifakı adı altında yeni bir çalışmayı birlikte yürütme kararlılığıdır.

Görüş ayrılıkları doğaldır. Şu an Türkiye'deki atmosfer bir araya gelmeyi, söz konusu dağınıklığı ortadan kaldırmayı zorunlu kılıyor.

Karamollaoğlu ile birçok görüşme yaptık. Önümüzdeki yerel seçimler de dahil olmak üzere geleceğimizi şekillendirecek önemli bir görev olduğu kanaatiyle bu protokole imza attık. Önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı da birlikte yapacağız ve milletimize mesajlarımızı vereceğiz.

Grup kurma başvurusunu yarın yapacağız.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU İSE ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Seçimler yapıldı, beklendiğimiz neticeyi elde edemedik ama önemli bir merhaleyi katettik. Meclis'te grup oluşturacak kadar vekilimiz var. Bir araya gelmeyi ülkemiz için bir ihtiyaç olarak gördük.

Grup olmadan yapılacak çalışmalar çok ama çok zayıf kalıyor.

Bizim amblemimiz altında birleşerek Meclis'te bir grup oluşturmaya karar verdik.

Fikirlerde bazı farklılıkların olmasını bakış açısına göre değerlendirmek mümkün. Bunu bir 'çatlak' görmek de mümkün bir 'zenginlik' olarak görmek de mümkün.

Fikirlerimiz, düşüncelerimiz hükümetin de diğer partilerin de alacağı kararlarda etkili olacak.

Meclis'te bugün arkadaşlarımızla bir araya gelip ilk grup toplantımızı da önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz.