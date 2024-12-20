Meclis'teki gündüz kuşağı programları tartışıldı

TBMM Genel Kurulu'nda gündüz kuşağı programları tartışması yaşandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Türkiye'de resmi her zaman bütçedeki rakamlara, istatistiklere bakarak anlayamazsınız. En çok izlenen gündüz kuşağı programlarına bakın; ahlaki çöküntüyü ve yoksulluğu bu programlarda görebilirsiniz. Bu programlarda sizin Bakanların görevini başkaları almış durumda" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Ağbaba'nın üslubunu eleştirirken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ağbaba'yı savunarak "Ülkenin yarısından çoğunu Müge Anlı’yı dinliyorsa bu bizim geldiğimiz noktayı gösterir, bu bir yozlaşmadır" diye konuştu. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca da "TBMM, böyle bir program kuşağından yurttaşların duyduğu rahatsızlığı çözecek mercidir" dedi.



Teklifin 3. maddesi üzerine söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ülkede bir ahlaki çöküntü olduğunu söyleyerek gündüz kuşağı programlarında yaşanan tartışmaları örnek verdi. Ağbaba, şöyle konuştu:

"KAYNANAMA TÜP FIRLATACAKTIM, PAHALI DİYE VAZGEÇTİM"



"Türkiye'de resmi her zaman bütçedeki rakamlara, istatistiklere bakarak anlayamazsınız. En çok izlenen gündüz kuşağı programlarına bakın; ahlaksızlık, dolandırıcılık, katiller, hırsız, çocuk tecavüzü, aldatma, fuhuş, kadına şiddet var. Ahlaki çöküntüyü ve yoksulluğu bu programlarda görebilirsiniz. Bu programlarda sizin Bakanların görevini başkaları almış durumda. Adalet Bakanı Müge Anlı, İçişleri Bakanı Esra Erol, Aile Bakanı Didem Arslan. Sizin yapamadığınız görevi onlar yapıyor. Bu programlarda ahlaki çöküntü açıkça göz önüne sererken yoksulluğu da görmemiz mümkün. Adam diyor ki, ‘Kaynanama tüp fırlatacaktım, tüp pahalı diye vazgeçtim.’ Bir adam çıkmış televizyona, diyor ki; ‘Karım beni satıyor. Turşuya, salçaya, bibere satıyor’ diyor."



Bahadır Yenişehirlioğlu: Tavsiyem daha kibar bir dil kullanmasıdır çünkü bu çatıya yakışmıyor bu üslup



AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da Ağbaba'nın ardından söz alarak Ağbaba'nın ifadelerini eleştirdi. Meclis'te temiz bir dil kullanılması gerektiğini belirten Yenişehirlioğlu, “Hepimiz ortak bir konsensüs sağlamıştık nezih bir dil kullanacağımıza dair ama bazı şeyler vardır ki şüyuu vukuudan beterdir. Sayın hatibin bu şekilde kullandığı tabirler bu nezih Meclis çatısına uygun sözler, anlatım biçimi de değil. Seviyeyi düzeltmemiz gerekiyor. Şahsileştirmeyecektik konuşmalarımızı, nezaketi koruyacaktık ama ona tavsiyem daha kibar bir dil kullanmasıdır çünkü bu çatıya yakışmıyor bu üslup" diye konuştu.

'ÜLKENİN YARISINDAN ÇOĞU MÜGE ANLI DİNLİYOR'



Ali Mahir Başarır: Ülkenin yarısından çoğunu Müge Anlı’yı dinliyorsa bu bizim geldiğimiz noktayı gösterir, bu bir yozlaşmadır



CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ağbaba'nın konuşmasına destek vererek Yenişehirlioğlu'nun temiz dil çağrısına katıldığını belirtti. Dil ve nezaketin önemli olduğunu ifade eden Başarır, buna rağmen bütçe görüşmeleri boyunca muhalefetin eleştirilerine tahammül olmadığını söyledi. Ağbaba'nın örneklerinin doğru olduğuna dikkat çeken Başarır, "Türkiye’de maalesef ki kurumların itibarı kalmamış. RTÜK Başkanı hangi diziye, programa ceza verse izleyicisi dört kat artıyor. Yargıda öyle skandal kararlar veriliyor ki insanlar yargıya bile güvenmiyor. Meclis’in itibarını korumak anlamında doğru tespitler. Ülkenin yarısından çoğu Müge Anlı’yı dinliyorsa bu bizim geldiğimiz noktayı gösterir, bu bir yozlaşmadır" dedi.

BİÇER KARACA: TBMM, BÖYLE BİR PROGRAM KUŞAĞINDAN YURTTAŞLARIN DUYDUĞU RAHATSIZLIĞI ÇÖZECEK MERCİDİR

Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, gündüz kuşağı programları tartışmaları ile ilgili sorunun çözümü olarak Meclis'i işaret etti. Gündüz kuşağı programları konusunda birçok yurttaştan şikayet geldiğini belirten Karaca, "Burada kurulan cümleleri maalesef on binlerce yurttaşımız sabah programlarında izliyor. O zaman TBMM, böyle bir program kuşağından yurttaşların duyduğu rahatsızlığı çözecek mercidir. Grup başkanvekillerinin böyle serzenişleri varsa o zaman görev yine bu yasama organına düşüyor. Umarım 2025 yılında bu soruna bir çözüm üretecek bu kanun teklifleriyle bu sorunu konuşuruz" ifadelerini kullandı.