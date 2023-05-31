Mecnun Otyakmaz başkanlık kararını verdi

Spor Toto Süper Lig 36. haftasında Sivasspor evinde Konyaspor ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlılar Leke James’in 17. dakikada attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Maçın bitiminin ardından Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve 2. Başkan Erdal Sarılar basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

“GERÇEK TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN”

Mecnun Otyakmaz, “İnişli çıkışlı bir sezon geçirdik. Hem ülkemizi Avrupa’da temsil ettik. Orada da inişli çıkışlı maçlar oynadık. Konferans Ligi’nden gruplardan çıkarak ülkemize önemli puanlar kazandırdık. Daha sonra ilerleme şansımız varken de avantajımızı iyi değerlendiremeyip orada elendik. Bu zor karşılaşmaları idare ederken içerideki karşılaşmaları da biraz ihmal ettik. Sivasspor öyle sıkıntıları yaşayacak bir kulüp olmamasına rağmen bu noktaya kadar geldik. Özellikle iç sahadaki karşılaşmalarda almış olduğumuz başarısız sonuçlar bizi bu noktaya getirdi. Bugün arzu ettiğimiz futbolu oynayamadık. Şanslı bir golle kazanıp skoru korumasını bildik. Bu sezonu da böylede geçirmiş olduk. Gerçek taraftarımıza armağan olsun” dedi.

“BİZ GERÇEKTEN YORULDUK”

Bir gazetecinin, “genel kurulda tekrar aday olacak mısınız” sorusu üzerine ise Başkan Otyakmaz, “Biz genel kurul kararı aldık. Yeni yönetim adaylarını bekliyoruz. Güzel bir projeyle güzel bir yönetim oluşur. Biz de onlara destek veririz, inşallah takımımızı eskisi gibi şaşalı günlere getiririz. Ben şu anda aday değilim. Mutlaka Sivasspor’a başkan olma hayali güden çok sayıda iş adamımız vardır. Mutlaka onlar gerekeni yapacaktır. Biz gerçekten yorulduk. İnşallah güzel bir yönetim oluşur. Çıkacak yönetime destek olma sözü vereceğiz” dedi.

“BEN DAHA GÖREV YAPMAYACAĞIM” DEMEK DOĞRU MU

2. Başkan Erdal Sarılar ise, “Hoca biraz önce yönetime sitemli konuştu. Biz şimdi ligde kaldık da konuşuyoruz. Sezon başında biz kupayı almışız, ilk hocanın demeci transferimiz gelmedi. Böyle kamuoyu oluşturarak bu stadyumda ilk defa “Yönetim istifa” sesi duyduk. Neden geldi? Çünkü hocanın konuşmalarından dolayı. Ligin 6. haftasında “Ben daha görev almayacağım” demek doğru mu? Ben bunu anlamıyorum. Futbolcu ne düşünür, takım ne düşür. Ben bunları hazmedemiyorum. Şu ana kadar hiçbir basın da biz konuşmadık, demeç vermedik. Ben bunları hocanın yüzüne de söyledim. Şimdi de kamuoyu önünde söylüyorum. Çünkü dolmuşum artık, yeter. “Benden iyi Sivassporlu yok” diyor. Bu sene feda senesi. Hocamıza bir teklif yapacağız, inşallah kabul eder. Eğer biz devam edersek, ben devam etmeyi düşünmüyorum. Ben şahsım adıma konuşuyorum, sürem doldu” diyerek teknik direktör Rıza Çalımbay’a sitemde bulundu.

(Fotospor)