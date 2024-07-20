Mecnun Otyakmaz veda etti

Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde yer alan Mecnun Otyakmaz, Sivasspor başkanlığından ayrılmıştı.

Otyakmaz, Erzurum'da kampta bulunan Sivasspor teknik heyeti ve futbolcuların bulunduğu otele video konferans sistemiyle bağlanarak vedalaştı.

Otyakmaz şunları söyledi:

"Sizlerle de konuşma fırsatı bulamadım. Türk futbolunun bize ihtiyacı olduğunu düşündüm. Geçtiğimiz sezon çok kötü bir sezon geçirdi Türk futbolu. Yönetimin değişmesi gerekiyordu. Türk futbolunda adaleti, şeffaflığı, birbirine sevgiyi tekrar aşılamak ve Türk futboluna hizmet etmek istiyoruz. Sizlerle birlikte çok büyük mutluluklar yaşadık. Çok büyük hedeflere koştuk, kupalar aldık. Bundan sonra da her zaman kalbimde olacaksınız hepiniz. Artık Türk futboluna burada hizmet edeceğim ve geçmişte bizle paylaştığınız her şey için teşekkür ediyorum. İlk maçınıza mutlaka katılacağım Allah'ın izniyle."

Teknik direktör Bülent Uygun ise şu ifadeleri kullandı:

"Sivasspor'da olduğu gibi tüm takımlara gösterdiğin sevgiyi ve saygıyı federasyonda da göstererek bütün takımlara sahip çıkacağını ve herkese de Türk futbolunda nasıl yönetici olacağı göstereceğine şüphemiz yok. Futbolcu kardeşlerimiz de size sevgisini ve saygısını gönderiyor. Sizi seviyoruz. Bize gösterdiğiniz bütün güzellikler için de teşekkür ediyoruz."

