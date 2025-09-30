Medeniyetler şehrinde bulundu! Tam 7 bin yıllık! Kazılan toprağın altından çıktı

7 BİN YIL ÖNCESİNDEN GÜNÜMÜZE UZANAN ADIMLAR HATAY’DA KEŞFEDİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Karahüyük Mahallesi’nde yer alan Tell Kurdu Höyük’te yürütülen kazılarda çok ender rastlanan bir buluntunun ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Ersoy, “Geleceğe Miras Projemiz ile 60 yılda yapılanı 4 yılda başarma kararlılığıyla, geçmişin izlerini geleceğe taşıyoruz” sözlerini kullandı.

Bakan Ersoy sosyal medya paylaşımında, höyüğün Ubeyd Dönemi ile ilişkili Erken Amik E dönemine (Orta Kalkolitik) tarihlenen ve MÖ 5200 yılına uzanan tabaklarda beş insan ayak izinin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Erzurum'de 5 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkarılıyor

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"BİNLERCE YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞAN EŞSİZ BİR TANIKLIK SUNUYOR"

“Anadolu'da 7 bin yıl önce atılan adımlar yeniden gün yüzünde! Hatay, Reyhanlı Karahüyük’teki Tell Kurdu Höyük kazılarında çok ender rastlanan bir keşfe imza attık. MÖ 5200’e, Ubeyd Dönemi’ne tarihlenen tabakalarda 5 insan ayak izi tespit edildi.

Yağmurla ıslanmış çamurun üzerinde yürüyen insanlara ait bu izler, binlerce yıl öncesinden bize ulaşan eşsiz bir tanıklık sunuyor. Geleceğe Miras Projemiz ile 60 yılda yapılanı 4 yılda başarma kararlılığıyla, geçmişin izlerini geleceğe taşımaya, Türkiye’nin tarihi mirasını korumaya, keşfetmeye ve dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz.”

Ani'de tarihi keşif! Selçuklu kümbeti gün yüzüne çıkarıldı

NADİR RASTLANAN BULUNTULAR ARASINDA YER ALIYOR

21 Ağustos 2025 tarihinde 8564 açmasında yapılan çalışmalarda gün ışığına çıkarılan ayak izleri, yoğun yağmura veya suya maruz kalmış çamurlu dolgu tabakasında yürüyen bireylere ait olduğu belirlendi.

Anadolu arkeolojisinde nadir rastlanan buluntular arasında kabul edilen bu keşif, dönemin sosyal ve kültürel yaşamına dair önemli ipuçları sundu.