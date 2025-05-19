Medya devi isim değişikliğine gitti

Geçtiğimiz aylarda Can Holding’e devri gerçekleşen Ciner Yayın Holding'in isim değişikliği gerçekleşti. ‘Can Yayın Holding’ şeklinde değiştirildi. Can Yayın Holding’in yeni yönetim kurulu yapılanmasında Mehmet Kenan Tekdağ Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Mehmet Şakir Can Yönetim Kurulu Başkan Vekili olurken, Kemal Can Yönetim Kurulu Üyesi olarak geldi.

YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI

Sadece değişiklik holding bünyesinde yaşanmadı. Habertürk TV, Haberturk.com, Show TV, HT Bloomberg ve HT Spor gibi medya kanallarının bağlı bulunduğu şirketlerin yönetim kurulları da yeniden yapılandı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI KENAN TEKDAĞ DEĞİŞİM AÇIKLADI

Bu kapsamda; Mehmet Kenan Tekdağ Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Şakir Can Başkan Vekili, Kemal Can ve Dr. Avukat Özgün Öztunç ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, yeni yönetim kuruluna ilişkin açıklama yaptı. Tekdağ, şunları dile getirdi:

"Değerli Arkadaşlarım…

Bildiğiniz üzere Ciner Yayın Holding'in hisselerinin Can Grubu'na devrinin hukuki ve fiili olarak tamamlanmış olduğunu sizlerle daha önce paylaşmıştım.

Devir sonrasında gerek Ciner Yayın Holding'de ve gerekse iştiraki yayıncı şirketlerde genel kurullar da tamamlanmış ve buna bağlı olarak yönetim kurulları da değişmiştir.

Buna göre; Habertürk TV, Haberturk.com,

Show TV, HT Bloomberg ve HT Spor kanallarımızın yönetim kurulları;

Mehmet Kenan Tekdağ (Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Şakir Can (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Kemal Can (Yönetim Kurulu Üyesi) Dr. Avukat Özgün Öztunç (Yönetim Kurulu üyesi) şeklinde teşkil edilmiştir.

Yeni dönemin Can Medya Grubumuza ve tüm mensuplarımıza hayırlı başarılar getirmesi temennisiyle bilgilerinizi rica ederim.”