Medya ombudsmanı Akit’in ikiyüzlülüğünü ifşa etti! Sosyal medyayı salladı…

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici X hesabı üzerinden mahkeme heyeti tarafından CHP İstanbul’a kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin’i öven yandaş Akit’in iki yüzlülüğünü ortaya çıkardı. Bildirici’nin paylaşıma gelen yorumlarda ise “Dönüşler hızlı” şeklinde tepkiler geldi.

İL KONGRESİ İPTALİ SONRASI TEKİN İL BİNASINA POLİS EŞLİĞİNDE GELDİ

CHP İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından parti teşkilatına eski CHP’li vekil Gürsel Tekin, kayyum olarak görevlendirilmişti. Tekin dün il binasına polis eşliğinde gelirken, CHP il binasını Bahçelievler İlçe binasına taşıdı. CHP içerisinde son olarak gözler 15 Eylül kurultay iptal davasına çevrilmişti.

AKİT’TEN “RÜŞVETÇİLERİ DİZE GETİRDİ” MANŞETİ

CHP içerisinde yaşanan gelişmelerin ardından yandaş gazeteler ise Gürsel Tekin’e sahip çıkmaya başladı. Akit gazetesinin bugünkü manşetinde “Gürsel Tekin provokatörlere boyun eğmedi” ve “rüşvetçileri dize getirdi” şeklinde vermişti.

MEDYA OMBUDSMANI AKİT’İ İFŞA ETTİ

Akit’in manşetini değerlendiren Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici X hesabı üzerinden iki yüzlülüğü ortaya çıkardı. Bildirici, “Yeni Akit’ten Gürsel Tekin değişimi! 2018’de “Beynamaz Gürsel Tekin”, 2022’de “İslam’a düşman” ve şimdi “Provokatörlere boyun eğmedi” ve “Rüşvetçileri dize getirdi”… Yıllardır karaladıkları insanı övgüye boğuyorlar…” ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ARDI ARDINA GELDİ

Bildirici’nin paylaşımın altına gelen tepki yorumları ise dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, “Dönüşler hızlı”, “İnsanın bunları gormesi bile yeterli olmalıydı ben nerede yanlış yapıyorum demesi için”, “Gürsel Tekin okusun, madalyayı AKİT ten almış”, “Menfaate göre karakter değişimi En korkunç insan en güvenilmez insan tipleri” ve “İktidar paydaşlarının mottosu: Söz konusu iktidarsa gerisi teferruattır” yorumuyla tepkilerini dile getirdi.