Mega zenginlerin hisse satış nedenleri merak ediliyor

Kaynak: Patronlardünyası
Mega zenginlerin hisse satış nedenleri merak ediliyor
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, teknoloji hisselerinin zirve yapmasının ardından kendi şirketilerinden yüz milyonlarca dolarlık hisse satışı yaptı.

Aralarında Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg'in de olduğu mega zenginler, 2024'ün ilk aylarında şirketlerinin yüz milyonlarca dolarlık hissesinde satış işlemi yapmaya başladı.
Veri analiz şirketi Verity'e göre, piyasalar rekor seviyeleri görürken, içeriden satışların alımlara oranı 2021'in ilk çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Hisse senetlerinde yaşanan ralliyle beraber oluşan sermaye kazançlarının vergiye tabi olmaması için zenginlerin satışı tercih ettiği tahmin ediliyor. Diğer yandan 2024 yılındaki en büyük satışların çoğu ise teknoloji yöneticilerine ait olduğu belirlendi.
Hangi mega zengin ne kadarlık hisse sattı?
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şubatta 8,5 milyar dolar değerinde 50 milyon hisse satışı gerçekleştirmişti. Amazon'un CEO'su Andy Jassy ise sadece bu yıl 21,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg de bu yıl hisse senetleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığı için satışlarını artırdı. Zuckerberg, şubat başında 135 milyon dolar karşılığında 291 bin hisse satarak Kasım 2021'den beri bu büyüklükteki ilk satışını yapmış oldu.
PİYASA İÇİN OLUMSUZ OLARAK KARŞILANIYOR
Delaware Üniversitesi'nden Elson, "Üst düzey yöneticilerin büyük miktarlarda hisse senedi satması asla iyiye işaret değildir, bu oldukça basit. Bu, varlıklarını dağıtmak için yönettikleri işletmelerden daha iyi bir yer buldukları anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

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