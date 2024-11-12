Megan Fox' hamileliğini sosyal medyadan duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Megan Fox' hamileliğini sosyal medyadan duyurdu

Megan Fox, hamilelik haberini şaşırtıcı bir fotoğrafla duyurdu! Ünlü oyuncu, geleneksel yolların dışına çıkarak siyah yağla kaplanmış bir fotoğraf paylaştı. Hem stil hem de pozlarıyla dikkat çeken bu paylaşım, hayranlarını büyüledi.

Hollywood’un önde gelen isimlerinden Megan Fox, sevgilisi Machine Gun Kelly ile ilk çocuklarını beklediklerini duyurmak için sıra dışı bir yöntem seçti. Genellikle ünlülerin çiçek temalı ya da kırmızı halıda yapılan sürpriz hamilelik duyurularını görsek de Fox, alışılmışın çok ötesine geçti. Ünlü oyuncu, Instagram’da paylaştığı fotoğrafında siyah yağla kaplanmış halde çıplak poz vererek yeni bebeğini duyurdu. Fotoğrafta Fox, ellerini göğsüne ve kalçalarına yerleştirerek vücudunu stratejik olarak kapattı. Üzerinde giysi yerine parlak siyah yağ katmanı bulunan Fox’un, göbeğinin belirginleşmiş hali hamileliğini doğruluyordu. Makyajında koyu göz farı ve mat bitişli fondöten kullanmış olan oyuncu, saçlarını omuzlarına dökülmüş şekilde doğal bıraktı.

Bir sonraki fotoğrafta ise mücevherlerle süslenmiş manikürlü parmaklarıyla tuttuğu pozitif hamilelik testini paylaştı. Bu mutlu haber, çiftin daha önce yaşadığı düşük kaybının ardından geldi. Megan Fox, eski eşi Brian Austin Green ile üç çocuğunu birlikte büyütürken, Machine Gun Kelly’nin de eski kız arkadaşından bir kızı bulunuyor.

Fox’un bu etkileyici duyurusu, hamilelik modasının yeni ve cesur bir yola girdiğinin işareti gibi görünüyor. Megan Fox’un bu farklı tarzı, hamilelik duyurularına yepyeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Son Haberler
Dünyaca ünlü şarkıcı bir deri bir kemik kaldı! Bir bakan bir daha baktı
Dünyaca ünlü şarkıcı bir deri bir kemik kaldı! Bir bakan bir daha baktı
Yalova’da 46 yıllık firari yakalandı
Yalova’da 46 yıllık firari yakalandı
Megan Fox' hamileliğini sosyal medyadan duyurdu
Megan Fox' hamileliğini sosyal medyadan duyurdu
'Tosuncuk' cezaevindeki son halini mektuba ekledi! Her şeyi itiraf edip pişmanlık hükmü talep etti
'Tosuncuk' cezaevindeki son halini mektuba ekledi! Her şeyi itiraf edip pişmanlık hükmü talep etti
Eyüpsultan’da hareket halindeki otomobil alev alev yandı
Hareket halindeki otomobil alev alev yandı