Megan Fox' hamileliğini sosyal medyadan duyurdu

Hollywood’un önde gelen isimlerinden Megan Fox, sevgilisi Machine Gun Kelly ile ilk çocuklarını beklediklerini duyurmak için sıra dışı bir yöntem seçti. Genellikle ünlülerin çiçek temalı ya da kırmızı halıda yapılan sürpriz hamilelik duyurularını görsek de Fox, alışılmışın çok ötesine geçti. Ünlü oyuncu, Instagram’da paylaştığı fotoğrafında siyah yağla kaplanmış halde çıplak poz vererek yeni bebeğini duyurdu. Fotoğrafta Fox, ellerini göğsüne ve kalçalarına yerleştirerek vücudunu stratejik olarak kapattı. Üzerinde giysi yerine parlak siyah yağ katmanı bulunan Fox’un, göbeğinin belirginleşmiş hali hamileliğini doğruluyordu. Makyajında koyu göz farı ve mat bitişli fondöten kullanmış olan oyuncu, saçlarını omuzlarına dökülmüş şekilde doğal bıraktı.

Bir sonraki fotoğrafta ise mücevherlerle süslenmiş manikürlü parmaklarıyla tuttuğu pozitif hamilelik testini paylaştı. Bu mutlu haber, çiftin daha önce yaşadığı düşük kaybının ardından geldi. Megan Fox, eski eşi Brian Austin Green ile üç çocuğunu birlikte büyütürken, Machine Gun Kelly’nin de eski kız arkadaşından bir kızı bulunuyor.

Fox’un bu etkileyici duyurusu, hamilelik modasının yeni ve cesur bir yola girdiğinin işareti gibi görünüyor. Megan Fox’un bu farklı tarzı, hamilelik duyurularına yepyeni bir bakış açısı kazandırıyor.