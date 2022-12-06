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'MEGHAN ve HARRY' belgeselinden ilk fragman yayınlandı

Megan Markle ve Prens Harry'nin son derece etkileyici belgesel dizileri için ilk fragman yayınlandı. Tanıtım doğrudan kraliyet dramasına işaret ediyor.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 15:34
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Meghan Markle ve Prens Haary, Netflix belgeselinde sarayın ötesindeki hayatlarını paylaşmaya hazırlanıyor

'MEGHAN ve HARRY' belgeselinden ilk fragman yayınlandı
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Dük ve Düşes'in aşk hikayesini konu alan altı bölümlük dizi 'Harry ve Megan' ile ilgili ayrıntılar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Netflix 1 Aralık'ta projeyi resmi olarak açıkladığında dizinin ''yakında geleceğini'' ilan etti. Ardından kaynaklar, belgeselin 8 Aralık'ta yayınlanacağını bildirdi.

Netflix, çiftin daha önce hiç görülmemiş görüntülerini içeren bir tanıtım videosu ve ilk bakış fotoğrafları paylaştı.

Meghan ve Harry,ilişkilerine ait daha önce hiç görülmemiş kişisel fotoğrafarla birlikte tanıtımda yer alıyor. Fragman, doğrudan kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri olarak geçirdikleri süre boyunca onları rahatsız eden kraliyet draması incelemesini yapıyor.

Kaynak Elle.com/Buse Saray

 

 

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