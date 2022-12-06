'MEGHAN ve HARRY' belgeselinden ilk fragman yayınlandı

Dük ve Düşes'in aşk hikayesini konu alan altı bölümlük dizi 'Harry ve Megan' ile ilgili ayrıntılar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Netflix 1 Aralık'ta projeyi resmi olarak açıkladığında dizinin ''yakında geleceğini'' ilan etti. Ardından kaynaklar, belgeselin 8 Aralık'ta yayınlanacağını bildirdi.

Netflix, çiftin daha önce hiç görülmemiş görüntülerini içeren bir tanıtım videosu ve ilk bakış fotoğrafları paylaştı.

Meghan ve Harry,ilişkilerine ait daha önce hiç görülmemiş kişisel fotoğrafarla birlikte tanıtımda yer alıyor. Fragman, doğrudan kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri olarak geçirdikleri süre boyunca onları rahatsız eden kraliyet draması incelemesini yapıyor.

Kaynak Elle.com/Buse Saray