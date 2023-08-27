Meghan Markle’ın yeni kazanç kapısı ortaya çıktı. Tek seferde 1 milyon dolar kazanacak

İngiliz Mail on Sunday’in özel haberinde, İngiliz kraliyet ailesinden olaylı bir şekilde ayrılan Meghan Markle’ın para kazanmak için sosyal medyaya sırtını dayamayı amaçladığı belirtildi. Eşi Prens Harry ile birlikte İngiltere’den kaçarak ABD’de yaşamaya başlayan ve hazırladığı podcast ve dizi projeleriyle gündeme gelen Markle’ın yeniden sosyal medyaya dönme hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

Gazetenin haberinde, Markle’ın sosyal medyaya gelerek, sosyal medya fenomenliğinden para kazanmayı amaçladığı da aktarıldı. Markle’ın bir sosyal medya paylaşımı karşılığında 1 milyon dolar kazanmayı amaçladığı da belirtildi. Meta bünyesindeki sosyal medya platformu Instagram’da Meghan isimli bir sosyal medya hesabının ortaya çıktığı ama henüz bir paylaşım yapılmadığı da belirtildi.

İngiliz medyası, Markle’ın yakın arkadaşlarının bu hesabı çoktan takip etmeye başladığı da belirtildi.

Prens Harry ile birlikte @sussexroyal isimli bir hesaba sahip olan Markle, 2020’de kraliyet ailesinden ayrılınca bu hesabı da kapatmıştı. Kapanmadan önce bu hesabı 9.4 milyon kullanıcı takip ediyordu. Mail on Sunday’e konuşan bir kaynak, “Evet, bu yeni hesap Meghan’ın. Yakında bir açıklama yapılmasını bekleyebilirsiniz. O geri dönüyor” dedi.

Gazeteye konuşan bir kaynak, “Hollywood’da herkes onun sosyal medyaya geri dönüşünü konuşuyor. Meghan hiçbir zaman Instagram’a geri dönmek istediğini gizlememişti” ifadesini kullandı.