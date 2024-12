Meghan Trainor gülüşünü botoksa feda etti

2014 yılında çıkardığı "All About That Bass" adlı hit şarkısıyla dünya çapında ün kazanan Meghan Trainor, son dönemde estetik uygulamalar nedeniyle gündemde. Trainor, "Workin' On It" adlı podcast programında, botoks enjeksiyonlarıyla ilgili yaşadığı olumsuz deneyimleri anlattı. Ünlü şarkıcı, "Fazla botoks yaptırdım ve şimdi yardıma ihtiyacım var. Birkaç kez sadece alnıma botoks yaptırdım, ancak sonuç beklediğim gibi olmadı," ifadelerini kullandı.

"GÜLÜMSEMEKTE ZORLANIYORUM"

Botoks işleminin sadece alnıyla sınırlı kalmadığını belirten Trainor, yüzünün başka bölgelerinde de müdahaleler olduğunu ve bunlardan birini özellikle pişmanlıkla hatırladığını söyledi. Şarkıcı, “Biri bana küçük dudaklarımın üst dudağı dolgunlaştıracak bir lip flip işlemiyle daha güzel görüneceğini söyledi. Ancak sonuç beklediğim gibi olmadı. Şimdi gülümsemekte bile zorlanıyorum,” dedi. Trainor, bu durumun kendisi için hem fiziksel hem de duygusal anlamda zorlayıcı olduğunu ekledi.

Podcast sırasında kardeşi Ryan Trainor ile konuşan Meghan Trainor, “İşte bu, yapabileceğim en büyük gülümseme. Gülümsemeye çalışsam bile yüzüm acıyor,” ifadeleriyle durumunu mizahi bir şekilde dile getirdi.

MEGHAN TRAİNOR’IN HAYATI VE KARİYERİ

Meghan Trainor, kariyerine hızlı bir giriş yaparak kısa sürede pop müziğin güçlü isimlerinden biri haline geldi. Özellikle "All About That Bass" şarkısıyla vücut pozitifliği temasını vurgulayan sanatçı, milyonlarca hayran kazandı. 2018 yılında oyuncu Daryl Sabara ile evlenen Trainor, iki çocuk sahibi. Eşi Sabara, özellikle “Spy Kids” filmiyle tanınıyor.

ESTETİK TARTIŞMALARINA YENİ BİR BAKIŞ

Trainor’ın açıklamaları, estetik müdahalelerin yan etkileri ve bireyler üzerindeki psikolojik etkileri hakkında yeni bir tartışma başlattı. Popüler kültür dünyasında botoks ve benzeri işlemlerin yaygınlığı bilinirken, bu tür samimi paylaşımlar, toplumun estetik algısına dair önemli soruları da gündeme getiriyor.

Son dönemde ünlülerin estetik deneyimlerini açık bir şekilde paylaşması, hem hayranları hem de uzmanlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Estetik cerrahlar, bu tür uygulamaların mutlaka uzman ellerde ve dengeli bir şekilde yapılması gerektiğini vurguluyor.

Meghan Trainor, yaptığı açıklamalarla, özellikle genç kadınlar arasında estetik uygulamalar hakkında farkındalık yaratmayı amaçladığını belirtti. Bu açıklamaların, estetik uygulamaların olası sonuçlarına dair bir uyarı niteliği taşıdığı düşünülüyor.